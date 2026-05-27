Emilia Romagna picco di caldo | in pianura termiche oltre i 35°C

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Emilia Romagna, le temperature in pianura hanno superato i 35°C, raggiungendo un picco di caldo. Le zone più fresche si trovano nelle aree collinari e montane, dove i valori sono inferiori rispetto alle pianure. Sono previsti temporali sui rilievi della regione, anche se ancora non si conoscono le date precise di arrivo. La perturbazione dovrebbe portare un calo delle temperature e piogge localized.

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? Domande chiave Dove si potranno trovare temperature più fresche per sfuggire ai 35°C? Quando arriveranno i temporali previsti sui rilievi della regione? Come cambierà il meteo in pianura dal giovedì fino a domenica? Quali precauzioni specifiche servono per gestire il caldo nelle zone interne??? In Breve Martedì 26 maggio temperature tra 35 e 36°C nelle pianure di Bologna e Ferrara. Mercoledì 27 maggio possibili rovesci pomeridiani sui rilievi con cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature cost . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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