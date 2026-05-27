Emilia Romagna picco di caldo | in pianura termiche oltre i 35°C

Notizia in breve

In Emilia Romagna, le temperature in pianura hanno superato i 35°C, raggiungendo un picco di caldo. Le zone più fresche si trovano nelle aree collinari e montane, dove i valori sono inferiori rispetto alle pianure. Sono previsti temporali sui rilievi della regione, anche se ancora non si conoscono le date precise di arrivo. La perturbazione dovrebbe portare un calo delle temperature e piogge localized.