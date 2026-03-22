Bologna, 22 marzo 2026 – Maltempo in Emilia Romagna, in arrivo una nuova perturbazione in settimana. Il giorno clou potrebbe essere giovedì, giornata che sarebbe caratterizzata da un peggioramento del tempo con “piogge diffuse – si legge nelle previsioni a medio termine dell’Arpae – localmente anche a carattere di rovescio”. Secondo Pierluigi Randi, presidente di Ampro (l’associazione meteo dei professionisti), giovedì “potrebbe essere una giornata alquanto movimentata ”; potrebbe esserci “eventualmente la tipica burrasca marzolina, ma avrebbe carattere”. L’esperto nel suo post spiega che “qualche graupelatagrandinatella ci starebbe (evoluzione molto veloce comunque)” e parla anche di “ possibili gelate in pianura ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve, graupel e gelate tardive: irrompe il maltempo in Emilia Romagna

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