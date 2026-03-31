Gip collegiale l’ultima riforma di Nordio sull’orlo del baratro La giudice di Milano Maccora | Mancano i giudici così è impraticabile

Un giudice milanese ha dichiarato che il sistema giudiziario è impraticabile a causa della carenza di giudici. Questa affermazione si inserisce nel dibattito sulla riforma del sistema giudiziario proposta dal ministro della giustizia, che ha incontrato diverse resistenze e ha subito una battuta d’arresto dopo la sconfitta sulla separazione delle carriere a marzo. La situazione si prospetta difficile per le prossime decisioni legislative.

Sul calendario di Carlo Nordio c’è un’altra data “nera” per lui dopo quella del 22 e 23 marzo, la sconfitta netta sulla separazione delle carriere. È l’ormai prossimo 25 agosto, quando dovrebbe entrare in vigore il gip collegiale, cioè tre giudici anziché uno solo a valutare, e dare il via libera, alle misure cautelari chieste dal pm. A segnalarla per tempo è la presidente dei giudici per le indagini preliminari di Milano Ezia Maccora in un articolo sulla rivista Questione Giustizia, l’house organ di Magistratura democratica, che Il Fatto Quotidiano ha letto in anteprima. Una sua considerazione per tutte: “Sarebbe un segnale importante, un banco di prova della reale volontà di dialogo tra magistratura e politica, in questi giorni annunciata da più esponenti istituzionali, riconoscere l’impraticabilità di questa riforma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gip collegiale, l’ultima riforma di Nordio sull’orlo del baratro. La giudice di Milano Maccora: “Mancano i giudici, così è impraticabile” Articoli correlati Juve sull’orlo del baratro, mai così male negli ultimi 15 anni: Spalletti è più indietro di MottaRinnovo McKennie Juve, tutti i retroscena: trattativa andata avanti per più di un anno, c’è stato un aspetto positivo per il buon esito Spalletti... Sassuolo-Verona: la “mina vagante” di Grosso ospita un Hellas sull’orlo del baratroAl Mapei Stadium anticipo salvezza che sa di verdetto: gli emiliani cercano il sigillo definitivo sulla permanenza in A, mentre la compagine di...