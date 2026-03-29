Nella notte del 27 marzo, un giovane di 18 anni è stato fermato nel quartiere delle Stese a Napoli mentre era in possesso di un revolver calibro 38 senza matricola. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato la custodia cautelare. Il ragazzo, incensurato, non ha precedenti penali.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Enrico Contieri, ha convalidato l'arresto di un diciottenne, M.M.M., fermato nella notte del 27 marzo scorso durante un controllo delle forze dell'ordine. Il giovane, assistito dall'avvocato Emilio Coppola, era stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 con quattro proiettili, sprovvisto di matricola. Alla domanda degli agenti, avrebbe dichiarato di averlo acquistato circa due anni fa. Il fermo è avvenuto in una zona di Napoli che negli ultimi tempi è stata teatro di numerose "stese", le sparatorie indiscriminate utilizzate dalla criminalità organizzata come strumento di intimidazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pistola clandestina nel quartiere delle stese: gip convalida l’arresto di un 18enne a Napoli

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