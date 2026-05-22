Controlli ‘a largo raggio’ | fermata una coppia alla guida con il doppio del tasso alcolemico consentito

Nel pomeriggio di giovedì 21, i carabinieri di Portomaggiore hanno effettuato un servizio di controlli straordinari in due comuni, Portomaggiore e Argenta. Durante le operazioni, hanno fermato una coppia alla guida di un veicolo. Gli accertamenti hanno rilevato che l’uomo aveva un tasso alcolemico pari al doppio di quello consentito dalla legge. La coppia è stata sottoposta a ulteriori verifiche e sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente.

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Nel pomeriggio di giovedì 21, i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo l’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio, cosiddetto ‘a largo raggio’, nei Comuni di Portomaggiore e Argenta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl servizio, predisposto per massimizzare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il consentito. Denunciata una donnaProseguono i controlli straordinari alla circolazione stradale disposti dalla compagnia carabinieri di Pontecorvo. Controlli ‘a largo raggio’: fermata una coppia alla guida con il doppio del tasso alcolemico consentito x.com Controlli a largo raggio dei carabinieri: due arresti, denunce e verifiche sul territorioOperazione straordinaria dell’Arma tra sicurezza stradale, contrasto ai reati predatori e controlli antidroga: identificate 188 persone e 139 veicoli ... casertanews.it Maddaloni, controlli a largo raggio dei Carabinieri: arresti, denunce e sequestri di drogaMaddaloni: Carabinieri effettuano controlli straordinari, arrestando due persone, denunciandone otto e sequestrando cocaina, hashish e marijuana. lamilano.it