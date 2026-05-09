Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il consentito Denunciata una donna
Una donna è stata denunciata dopo essere stata trovata alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. I controlli straordinari sulla circolazione stradale, organizzati dalla compagnia dei carabinieri di Pontecorvo, sono proseguiti in diverse zone della città. Durante le operazioni sono stati fermati diversi veicoli e controllate numerose persone, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.
Proseguono i controlli straordinari alla circolazione stradale disposti dalla compagnia carabinieri di Pontecorvo. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 36 anni, originaria della Campania, accusata di guida in stato di ebbrezza.L’intervento è avvenuto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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