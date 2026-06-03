Elkann patrimonio personale stimato in 2,41mld di € cassaforte della holding Giovanni Agnelli Bv vale oltre 9,8 mld di €

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il patrimonio della holding Giovanni Agnelli Bv, controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann e guidata da John Elkann, ha superato i 9,8 miliardi di euro. Il patrimonio personale di Elkann è stimato in circa 2,41 miliardi di euro.

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Il patrimonio della Giovanni Agnelli Bv, holding della famiglia Agnelli-Elkann guidata da John Elkann, ha ormai superato i 9,8 miliardi di euro. A sostenere la crescita del valore della società è stata soprattutto la decisione di Exor di avviare, tra febbraio e marzo 2025, un programma di riacquisto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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