Impero Agnelli | il patrimonio della holding vola oltre 9,8 miliardi

La holding ha visto il suo patrimonio superare i 9,8 miliardi di euro. La crescita deriva principalmente dalla vendita di una quota Ferrari, che ha contribuito a incrementare il valore complessivo. La vendita ha portato un aumento di circa un miliardo di euro nel patrimonio totale. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gestione o su altri investimenti che abbiano influenzato questo risultato.

? Domande chiave Come ha fatto la holding a generare un miliardo di euro?. Perché la vendita di una quota Ferrari ha gonfiato il patrimonio?. Quali aziende del gruppo subiranno l'impatto di queste manovre finanziarie?. Chi beneficerà dei 55 milioni di dividendi appena distribuiti?.? In Breve Patrimonio netto salito a 1,2 miliardi di euro rispetto ai 757 milioni del 2024.. Piano buyback da un miliardo di euro finanziato dalla vendita del 4% di Ferrari.. Acquistato 0,3% di azioni proprie da un discendente per 29,4 milioni di euro.. Exor detiene il 54,9% della holding e ha versato 55 milioni di dividendi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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