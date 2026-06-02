la holding agnelli vale 10 miliardi

La holding Giovanni Agnelli Bv, controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann e guidata da John Elkann, ha un patrimonio stimato in oltre 9,8 miliardi di euro. La valutazione complessiva della società si aggira intorno ai 10 miliardi di euro. Non sono stati forniti dettagli sulla suddivisione tra asset o altre componenti patrimoniali.

Il patrimonio della Giovanni Agnelli Bv, holdin della famiglia Agnelli-Elkann guidata da John Elkann (in foto), vale oltre 9,8 miliardi di euro. Secondo il Corriere, il valore è stato trainato dalla decisione da parte di Exor di varare, lo scorso febbraio-marzo 2025, un riacquisto di azioni proprie da un miliardo di euro finanziato in parte con i proventi della vendita del 4% di Ferrari. La mossa ha fatto sì che la società acquistasse titoli per poi cancellarli, aumentando così il valore delle quote rimaste. La fotografia del patrimonio emerge dal documento depositato lo scorso 27 maggio ad Amsterdam, giorno nel quale l'ex accomandita della famiglia Agnelli ha ricevuto 55 milioni di dividendi da Exor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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