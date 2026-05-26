Elezioni comunali finale incredibile a Macerata Tittarelli si complimenta con Parcaroli poi il ribaltone porta al ballottaggio

A Macerata si deciderà al ballottaggio dopo un risultato molto stretto alle elezioni comunali. Il sindaco uscente ha ottenuto il 49,96%, sfiorando il primo turno, ma non raggiungendolo. Dopo i risultati, un esponente ha fatto i complimenti al candidato che ha superato il 50%, portando alla seconda tornata elettorale. La competizione si conclude con un finale incerto, con i due sfidanti che si contenderanno il municipio nel prossimo turno.

A Macerata si andrà al ballottaggio. Una chiusura da thriller elettorale, con il sindaco uscente Sandro Parcaroli che per ore ha accarezzato la possibilità di chiudere la partita al primo turno, salvo fermarsi al 49,96%. Il candidato del centrodestra, con tutte e 44 le sezioni scrutinate, ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con TittarelliA Macerata, poco dopo mezzanotte, è stato annunciato il risultato delle elezioni comunali.

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