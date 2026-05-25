Vigevano l’exploit di Furio Suvilla sostenuto da Roberto Vannacci

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Furio Suvilla ha ottenuto più del 14% dei voti alle elezioni comunali di Vigevano. La sua campagna è stata supportata da Roberto Vannacci.

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Vigevano (Pavia) – Furio Suvilla, sostenuto da Roberto Vannacci, ha incassato oltre il 14% dei consensi alle elezioni comunali di Vigevano. Un risultato che porterà l’avvocato, sostenuto dalla lista civica Vigevano futura - Lombardia civica, a essere l’ago della bilancia al secondo turno. Al ballottaggio andrà infatti la candidata di centrosinistra di Rossella Buratti che sfiderà uno dei due candidati di centrodestra Paolo Previde Massara (Forza Italia) e Riccardo Ghia (Lega e Fratelli d'Italia) che si contendono il posto per sfidare Buratti al secondo turno, il programma l’8 e il 9 giugno.  https:www.ilgiorno.itpaviacronacamassimo-lovati-candidato-sindaco-vigevano-hjybv79q Le avvisaglie dell’exploit di Suvilla c'erano state lo scorso 17 maggio, in occasione del comizio di Roberto Vannacci nella centrale Piazza Ducale di Vigevano (Pavia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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