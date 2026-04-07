In vista delle prossime elezioni comunali, un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che il partito sostiene la candidatura di Zambrano come sindaco. La motivazione principale riguarda la capacità del candidato di dialogare con diverse componenti della comunità e la propensione a promuovere diritti. L’obiettivo dichiarato è formare una coalizione riformista con l’intento di cambiare la città.

Il segretario regionale dei forzisti spiega la nascita della lista civica "Forza Salerno" a supporto dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri "Armando Zambrano è una figura aperta sui diritti e capace di parlare a una comunità più ampia. È su questo terreno che può nascere una coalizione riformista per cambiare Salerno". Lo afferma l'eurodeputato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a proposito del candidato sindaco sostenuto da civici e riformisti, che vede il partito di Tajani presentarsi con la lista Forza Salerno. Nel capoluogo salernitano i forzisti hanno di fatto rotto la coalizione di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per...

Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in "Oltre-Azione", "Forza Salerno" prende formaLa corsa a sindaco dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano entra nel vivo con la definizione, ormai quasi ultimata della...

Temi più discussi: Elezioni comunali, Martusciello: Ecco perchè Forza Italia appoggia Zambrano Sindaco; In Campania è Cirielli vs Martusciello: ecco perché FI e Fdi litigano sul sindaco di Pagani; SALERNO, COMUNALI 2026. MARTUSCIELLO (FI): CON ZAMBRANO COSTRUIRE COALIZIONE RIFORMISTA; Elezioni Comunali a Pagani, scontro Fdi-Forza Italia: volano gli stracci fra Martusciello e Cirielli.

Salerno, 41 nuovi consiglieri comunali per Forza Italia, Martusciello: «Rinforzato il partito»«Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa ... msn.com

Avellino verso il voto, sul candidato sindaco è lite Martusciello-CirielliIl centrodestra verso il voto per le comunali ad Avellino va già in frantumi. Forza Italia spinge per la candidatura dell'ex sindaca Laura Nargi ma con la possibilità di rinunciare ai simboli di ... napoli.repubblica.it

Maurizio Gasparri capogruppo al Senato di Forza Italia ha lasciato il posto a Stefania Craxi - facebook.com facebook

“Le misure vanno costruite con le imprese, solo così potremo sostenere i cittadini senza rallentare investimenti e crescita”. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com