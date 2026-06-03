Elezioni Bignami incalza sul profilo | Comunali candideremo un civico In città vedo tanto malcontento

In vista delle elezioni comunali, un esponente politico ha annunciato l’intenzione di candidare un civico. Ha sottolineato che in città si percepisce molto malcontento tra i cittadini. Ha inoltre dichiarato che il candidato ideale dovrebbe rappresentare un profilo che vada oltre il centrodestra, ispirandosi a un precedente esempio di successo politico. La candidatura civica dovrebbe così attrarre un’ampia parte dell’elettorato.

"Un candidato civico, che possa interpretare (come già fece Giorgio Guazzaloca) anche un contesto esterno al centrodestra, che è essenziale per vincere". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera conferma e ribadisce quanto già affermato nelle scorse settimane: il nome che presenterà il centrodestra per sfidare Matteo Lepore alle elezioni amministrative 2027 sarà un civico. "In città c’è tanto fermento e molto malcontento, faremo una proposta completa al momento opportuno", prosegue Bignami. Giorno dopo giorno, quindi, si compone il puzzle che porterà alla designazione del candidato ideale per provare "a strappare Bologna al centrosinistra", come fatto (per una sola volta) 27 anni fa con l’elezione a sindaco di Guazzaloca, nel 1999. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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