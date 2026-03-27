Civico22 ha rivolto una richiesta all’assessore Chiusolo riguardo al Piano Urbanistico Comunale, sottolineando che sono trascorsi più di sette anni tra la variante ritirata e il nuovo piano. L’assessore ha risposto a una nota del gruppo con un tono rispettoso, senza aggiungere commenti o motivazioni. La questione riguarda i tempi di aggiornamento e approvazione del PUC nel Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Ringraziamo l’assessore Chiusolo per il garbo istituzionale con cui ha risposto a una nota di Civico22 sul Piano Urbanistico Comunale. Ha risposto nel merito, ha manifestato volontà di confronto e interesse ad ascoltare i cittadini. Non ne dubitavamo. Però non possiamo non rimarcare l’insolito fatto che – tra Variante ritirata e nuovo PUC i corso – sono passati almeno sette anni dai primi annunci e dall’avvio della prima progettazione. Un nuovo piano regolatore, come si chiamava una volta, è strumento fondamentale di pianificazione: crea le pre-condizioni per il ritorno degli investimenti e dei giovani emigrati, ripara errori del passato, fornisce idee e indirizzi, tiene conto delle mutate situazioni e delle nuove esigenze della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Civico 22 incalza Chiusolo sul PUC: “Tra variante ritirata e nuovo piano sono passati oltre sette anni”

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