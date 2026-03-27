Civico 22 incalza Chiusolo sul PUC | Tra variante ritirata e nuovo piano sono passati oltre sette anni
Civico22 ha rivolto una richiesta all’assessore Chiusolo riguardo al Piano Urbanistico Comunale, sottolineando che sono trascorsi più di sette anni tra la variante ritirata e il nuovo piano. L’assessore ha risposto a una nota del gruppo con un tono rispettoso, senza aggiungere commenti o motivazioni. La questione riguarda i tempi di aggiornamento e approvazione del PUC nel Comune.
Tempo di lettura: 2 minuti Ringraziamo l’assessore Chiusolo per il garbo istituzionale con cui ha risposto a una nota di Civico22 sul Piano Urbanistico Comunale. Ha risposto nel merito, ha manifestato volontà di confronto e interesse ad ascoltare i cittadini. Non ne dubitavamo. Però non possiamo non rimarcare l’insolito fatto che – tra Variante ritirata e nuovo PUC i corso – sono passati almeno sette anni dai primi annunci e dall’avvio della prima progettazione. Un nuovo piano regolatore, come si chiamava una volta, è strumento fondamentale di pianificazione: crea le pre-condizioni per il ritorno degli investimenti e dei giovani emigrati, ripara errori del passato, fornisce idee e indirizzi, tiene conto delle mutate situazioni e delle nuove esigenze della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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