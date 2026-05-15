Alle elezioni comunali il candidato di centrodestra sarà un civico

Durante le prossime elezioni comunali, la coalizione di centrodestra presenterà un candidato sindaco che non ha legami diretti con partiti o parlamentari. La scelta è caduta su un candidato civico, senza ruoli ufficiali all’interno di partiti politici o incarichi parlamentari. La decisione di optare per un esponente esterno alla politica partitica è stata comunicata dalle fonti vicine alla coalizione. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulla candidatura o sui nomi coinvolti.

Niente parlamentari o dirigenti di partito: il prossimo candidato sindaco della coalizione di centrodestra sarà un civico. A dirlo è Galeazzo Bignami, deputato bolognese e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In questo modo, FdI andrebbe anche incontro alle richieste della Lega, che nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Elezioni comunali Milano 2027, il centrodestra corre mentre la sinistra è divisa

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