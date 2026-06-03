Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 le graduatorie A parità di punteggio conta lodevole servizio figli preferenza di genere e minore età

Le graduatorie regionali per il ruolo docenti 202627 sono in fase di pubblicazione. Chi ha presentato domanda entro il 25 maggio potrà consultarle a breve. In caso di parità di punteggio, si considerano lodevole servizio, figli a carico, preferenza di genere e età minore. I criteri di valutazione sono stati definiti e le liste sono in attesa di diffusione ufficiale.

Elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627: presentata la domanda di inserimento entro lo scorso 25 maggio, si è in attesa della pubblicazione. Non c’è ancora fretta, perchè in ogni caso rappresentano un tassello avanzato della procedura per i ruoli, in caso di posti ancora vacanti dopo la fase ordinaria di GaE e concorsi. Le graduatorie saranno costituite per ogni classe di concorso, se nella regione considerata saranno state presentate domande. Ogni sezione graduerà gli iscritti unicamente con i punteggi di prova scritta e prova orale. Questo vuol dire che le graduatorie degli elenchi regionali potrebbero presentare una conformazione anche sensibilmente diversa rispetto alla graduatoria di origine, dove valgono sia titoli che servizi, nonché le riserve. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi

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