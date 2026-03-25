Elenchi regionali ruolo docenti 2026 non è prevista riserva per i docenti con tre anni di servizio

Durante il question time del 18 marzo 2026 trasmesso da OrizzonteScuola TV, con ospite una docente esperta, si è discusso del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti. Il decreto, approvato dal CSPI, riguarda le tempistiche, i requisiti e le modalità di accesso alla procedura, senza prevedere una riserva per i docenti con almeno tre anni di servizio.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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