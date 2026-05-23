Negli elenchi regionali per il ruolo non c’è distinzione tra vincitori e idonei Conta punteggio delle prove

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli elenchi regionali per il ruolo, non si fa distinzione tra vincitori e idonei: conta solo il punteggio delle prove. Questi elenchi, previsti dal DL 452025 e regolamentati dal DL PNRR206, rappresentano una nuova modalità di assunzione. Saranno utilizzati per le prime assunzioni dell’anno scolastico 202627.

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Gli elenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025 e perfezionati dal punto di vista normativo dal recente DL PNRR206, costituiscono una modalità aggiuntiva di assunzione che sarà in vigore per la prima volta dalle assunzioni dell'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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