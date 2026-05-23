Negli elenchi regionali per il ruolo non c’è distinzione tra vincitori e idonei Conta punteggio delle prove

Notizia in breve

Negli elenchi regionali per il ruolo, non si fa distinzione tra vincitori e idonei: conta solo il punteggio delle prove. Questi elenchi, previsti dal DL 452025 e regolamentati dal DL PNRR206, rappresentano una nuova modalità di assunzione. Saranno utilizzati per le prime assunzioni dell’anno scolastico 202627.