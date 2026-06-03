Elena Santarelli ha commentato nuovamente Chiara Ferragni dopo il podcast di Selvaggia Lucarelli. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sui social, riaccendendo l’attenzione sulla sua posizione nei confronti della fashion influencer. La discussione riguarda le opinioni espresse da Santarelli in passato e le sue recenti affermazioni, che sono state condivise online. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o sviluppi successivi alla pubblicazione dei commenti.

Elena Santarelli torna a far parlare di sé con una serie di commenti che riaccendono i riflettori sulla sua posizione critica nei confronti di Chiara Ferragni. L’occasione è arrivata dalla pubblicazione della nuova puntata di Burnout, il podcast condotto da Selvaggia Lucarelli, uscita il 2 giugno. Ospite dell’episodio è stato Fabio Maria Damato, ex manager dell’influencer e figura centrale nelle vicende che hanno portato all’inchiesta sulla gestione delle iniziative benefiche finite al centro del cosiddetto Pandoro-Gate. La showgirl non si è limitata ad ascoltare. Già poco dopo l’uscita della puntata, attraverso le sue Instagram Stories,. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Elena Santarelli torna all’attacco su Chiara Ferragni: cosa ha detto dopo il podcast di Selvaggia Lucarelli

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