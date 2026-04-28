Belve anticipazioni Elena Santarelli e l’attacco a Chiara Ferragni

Da ildifforme.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, durante la puntata di Belve, Elena Santarelli sarà ospite e discuterà di iniziative benefiche a cui ha partecipato. Nel corso dell'intervista, farà anche riferimento a Chiara Ferragni e Fedez, senza fornire dettagli specifici sui contenuti della conversazione. La puntata promette di approfondire alcuni aspetti legati alla sua attività e alle recenti vicende pubbliche.

Elena Santarelli sarà ospite questa sera a Belve, parlerà di beneficenza e non mancherà un riferimento a Chiara Ferragni e Fedez Questa sera andrà in onda la quarta puntata diBelve, tra gli ospitiRomina Power,Sal Da Vinci ed Elena Santarelli. Ognuno di loro parlerà della propria vita analizzando momenti importanti e non mancheranno dissing. Stando alle prime anticipazioniSantarelli si rivolgerà a Chiara Ferragni, delusa dall’operazione “scorretta” che ha fatto con la beneficenza e i suoi pandori. Ciò ha portato opacità anche verso coloro che hanno associazioni e si occupano già di beneficenza da tempo. Elena Santarellisi occupa da anni di beneficenza, attraverso l’associazioneHeal.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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