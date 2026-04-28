Durante un'intervista a Belve, Elena Santarelli ha espresso un commento molto forte nei confronti di Chiara Ferragni, usando parole dure e dirette. La conduttrice ha criticato pubblicamente l'imprenditrice digitale, concentrandosi su aspetti specifici della sua attività e del suo comportamento. Le dichiarazioni sono state riportate da vari media e hanno suscitato molte reazioni sui social network.

Nel corso di una recente intervista a Belve, Elena Santarelli ha puntato il dito contro Chiara Ferragni con toni particolarmente netti. Le sue dichiarazioni nascono da un tema sensibile per la showgirl, da anni impegnata nel sostegno alla ricerca e segnata personalmente dalla malattia del figlio. In questo contesto, il caso legato alla beneficenza digitale ha rappresentato per lei un punto di non ritorno, trasformandosi in un’occasione di sfogo molto diretto. Elena Santarelli contro Chiara Ferragni: il motivo. A Belve, Santarelli non usa mezzi termini: « Sono incazata nera ». Il riferimento è al cosiddetto “ Pandoro-gate ” e alla gestione delle iniziative benefiche dell’imprenditrice digitale.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Santarelli è furiosa con Chiara Ferragni: attacco durissimo, parole di fuoco, ecco perché ha ragione

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