L’Organizzazione meteorologica mondiale ha avvertito che El Niño sta già arrivando, portando con sé temperature più alte e eventi climatici estremi. Il segretario delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli impatti potrebbero essere ancora più intensi rispetto alle precedenti occasioni. El Niño, fenomeno naturale ciclico, provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico e richiede una preparazione globale per affrontare le conseguenze.

L’ Organizzazione meteorologica mondiale invita a prepararsi per El Niño, fenomeno climatico naturale che ciclicamente provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’ Oceano Pacifico. Di solito si verifica ogni duesette anni e dura dai nove ai dodici mesi. Inizia a svilupparsi tra marzo e giugno e raggiunge la sua intensità massima tra novembre e febbraio. Già normalmente, quindi, il fenomeno incide in modo significativo su temperature e precipitazioni in tutto il mondo. Gli esperti aspettano il prossimo evento e ne parlano da tempo. Molti ritengono che potrebbe essere il più intenso di questo secolo, tanto da indicarlo come un Super El Niño. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - El Niño sta già arrivando, tra caldo ed eventi estremi. Il segretario dell’Onu: “Gli impatti saranno ancora più forti”

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