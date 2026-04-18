In arrivo un super El Niño ondate di calore più lunghe ed eventi estremi Cosa sappiamo e quali sono i rischi

Tra i prossimi mesi si prevede un aumento delle temperature a causa del ritorno del fenomeno El Niño, che potrebbe portare ondate di calore più lunghe e eventi meteorologici estremi. Gli esperti monitorano attentamente questa situazione, in quanto il fenomeno può influenzare il clima globale. Le previsioni indicano che le condizioni climatiche potrebbero risultare più calde del normale in diverse regioni, con possibili conseguenze sui modelli meteorologici e sull’ambiente.

I prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da temperature più elevate del normale a causa del ritorno di El Niño. Si tratta di un fenomeno che provoca un surriscaldamento anomalo delle acque dell’Oceano Pacifico, in particolare nella fascia equatoriale centro-orientale. L’intensità prevista ha portato alcuni meteorologi a definirlo “ Super El Niño ”, con la possibilità di nuovi record di temperatura e di eventi climatici estremi, tra cui siccità e piogge intense. Effetti che potrebbero interessare anche l’Europa. Ma facciamo un passo indietro. Che cos’è El Niño?. El Niño è un’anomalia del sistema oceano-atmosfera nelle regioni tropicali del Pacifico.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Super El Niño d'estate in Italia, possibili alluvioni e lunghe ondate di calore con l'aria rovente dal Sahara

Pacifico a rischio: El Niño 2026 potrebbe esacerbare crisi climatica e eventi estremi globali.Pacifico in Allerta: Rischio El Niño nel 2026 e l’Aggravarsi della Crisi Climatica Un nuovo episodio del fenomeno El Niño potrebbe manifestarsi già...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cosa vuol dire che arriverà un super El Niño? Ondate di calore più lunghe e più eventi estremi: ecco le possibili conseguenze, anche in Europa; Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi. Cosa potrebbe succedere; Sarà l’estate del Niño super: caldo record e fenomeni meteo estremi. Cosa dicono gli esperti; In arrivo un super El Niño, ondate di calore più lunghe ed eventi estremi. Cosa sappiamo e quali sono i rischi.

Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi. Cosa potrebbe succedereLeggi su Sky TG24 l'articolo Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi. Cosa potrebbe succedere ... tg24.sky.it

In arrivo un super sistema anti droni: cosa sappiamo dell'IG T-Shul PulseL’India ha intenzione di rafforzare in modo significativo le sue capacità di difesa contro i droni ostili. In che modo? Introducendo il nuovo sistema IG T?Shul Pulse Anti?Drone System, sviluppato ... ilgiornale.it

Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore il 17, 18, 19 aprile facebook