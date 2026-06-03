A Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, originario dell’Egitto e titolare di asilo politico, dopo che un uomo ha denunciato di aver subito minacce. L’egiziano avrebbe anche rubato un monopattino e minacciato sia il proprietario che gli agenti intervenuti. Il questore ha poi richiesto la revoca dell’asilo politico dell’uomo.

Lo straniero con una lunga scia di precedenti gira armato di coltello e aggredisce i poliziotti dopo essere stato rilasciato a piede libero poche ore prima: il questore vuol procedere con l’espulsione A Brescia la Polizia di Stato ha fermato un 29enne egiziano, titolare di asilo politico, a seguito della denuncia di un uomo, che al 112 ha denunciato di essere stato minacciato dallo stesso. Tutto inizia in davanti all’ingresso della metropolitana della città lombarda, dove il cittadino ha riconosciuto l’uomo che gli ha rubato il monopattino elettrico. Il mezzo, alcuni giorni prima, era stato sottratto con uno stratagemma e mai più restituito. Dopo essersi avvicinato, l’egiziano gli ha puntato il coltello minacciandolo di morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Egiziano ruba il monopattino e minaccia proprietario e agenti: il questore chiede la revoca dell’asilo

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