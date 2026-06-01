Brescia ruba un monopattino e aggredisce il proprietario con un coltello | arrestato egiziano

Un uomo egiziano è stato arrestato a Brescia dopo aver rubato un monopattino e aver aggredito il proprietario con un coltello. Durante l’arresto, ha opposto resistenza, tentando di scappare e colpendo gli agenti con calci e pugni. La polizia è intervenuta prontamente e ha fermato l’uomo, che è stato portato in custodia. Il proprietario del monopattino non ha riportato ferite gravi.

Tutto è nato da una chiamata al 112: un residente segnalava di aver riconosciuto in piazzale della metropolitana “Brescia 2” l’uomo che giorni prima aveva sottratto con l’inganno il monopattino elettrico di suo fratello. Avvicinatosi per chiederne la restituzione, era stato minacciato di morte con un coltello. Il malvivente, dopo aver ammesso di aver venduto il mezzo, si era quindi rifugiato in un bivacco nei pressi di uno stabile di via Cefalonia, dove gli agenti lo hanno rintracciato e fermato. Al momento del fermo ha opposto violenta resistenza, tentando la fuga. In Questura ha continuato a minacciare e aggredire a calci e pugni i poliziotti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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