Una nuova tendenza nel settore della moda ha portato alla creazione di capi che promettono di modellare il corpo, con particolare attenzione a pancia piatta e gambe snelle. Questi vestiti utilizzano tecniche di shaping integrate nei tessuti, offrendo un effetto di modellamento senza ricorrere a interventi chirurgici o allenamenti intensi. La proposta si rivolge a chi desidera migliorare l’aspetto fisico attraverso l’abbigliamento, senza dover seguire stili di vita specifici. La moda si fa così strumento di correzione estetica, senza implicare procedure mediche.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Pancia piatta, gambe infinite. Chi non vorrebbe un fisico così? La famigerata “prova costume” però è un concetto ormai fuori moda. L’estate 2026 archivia l’idea di dover rincorrere una silhouette perfetta a tutti i costi e punta invece su alleati di stile intelligenti, capaci di valorizzare le forme, riequilibrare le proporzioni e far sentire semplicemente più a proprio agio. Nessuna ossessione, nessuna costrizione: solo costumi che snelliscono la silhouette, ma molto diversi dai modelli contenitivi démodé. L’alleato di stile perfetto che mixa effetto shaping e tendenze. Il bikini high waist armonizza i fianchi e sposta l’attenzione sul punto vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Effetto shaping, ma in versione fashion

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How to Sew a Sun Hat for Beginners | Free Pattern + 2 Brim Styles

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