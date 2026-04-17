Fashion Forge Lab e Brutal Agency | nasce il polo italiano dell’AI per democratizzare l’e-commerce fashion

Il 17 aprile 2026, a Milano, è stato annunciato la creazione di un nuovo polo italiano dedicato all’intelligenza artificiale applicata al settore della moda online. Questa iniziativa coinvolge due aziende, Fashion Forge Lab e Brutal Agency, che uniscono le loro competenze per rendere più accessibile l’e-commerce fashion attraverso soluzioni basate sull’AI. L’obiettivo è facilitare la crescita e la trasformazione digitale delle imprese del settore.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 17 Aprile 2026 – Nel digitale si parla continuamente di innovazione, ma non sempre si vede davvero. Eppure, c’è una realtà italiana che sta portando un cambiamento concreto nella produzione visuale per la moda. Fashion Forge Lab, startup innovativa specializzata in intelligenza artificiale generativa per il fashion, annuncia la partnership strategica con Brutal Agency, agenzia di performance web nota per il suo approccio brutalmente onesto alla strategia digitale. Insieme, le due realtà danno vita a un polo tecnologico e strategico che punta a un obiettivo ambizioso, democratizzare l’accesso a contenuti di alta qualità per l’e-commerce, abbattendo drasticamente tempi e costi di produzione tramite l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fashion Forge Lab e Brutal Agency: nasce il polo italiano dell’AI per democratizzare l’e-commerce fashion Notizie correlate Messina protagonista alla Fashion Week di Milano con il Me Fashion AwardMessina protagonista alla Fashion Week di Milano con l’anteprima nazionale, presentata ieri 2 marzo, del Me Fashion Award, appuntamento che anticipa... One Heung Kong Teams Up with Guangdong Fashion Week to Create a Global Fashion and Art LandmarkCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUANGZHOU, China, April 13, 2026 /PRNewswire/ — On April 7, the media briefing for the 2026 37th Guangdong...