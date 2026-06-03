Le borse italiane hanno raggiunto i massimi storici dopo oltre 25 anni, con Piazza Affari che si avvicina a livelli mai visti prima. Gli indici azionari negli Stati Uniti continuano a salire, segnando nuovi record. L’effetto delle tecnologie AI e dello sviluppo dell’economia spaziale si riflette nelle quotazioni di mercato, che mostrano un forte rialzo. Gli investitori sono attenti a come proteggere i loro portafogli in questo scenario.

Piazza Affari tornata ai massimi storici dopo oltre 25 anni e gli indici azionari americani che continuano a macinare record. Una forza, quella di Wall Street e compagne, che prosegue da ormai tre anni. Dal minimo di ottobre 2022, il principale indice Usa, l’S&P 500, guadagna oltre il 100 per cento. "Ma i risparmiatori che vogliono avvicinarsi alle opportunità dei mercati affrontano anche alcuni rischi ", avverte Luigi Capezzone, Co-Chief Investment Officer, Head of Investment Strategies and Solutions di BG FML, società del gruppo Banca Generali. "Situazioni – aggiunge – da gestire affidandosi alla consulenza professionale e ai giusti strumenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Effetto AI e Space Economy in Borsa: "Ecco come tutelare il portafoglio"

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