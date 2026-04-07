Assolombarda lancia la Filiera Difesa e Space Economy

Assolombarda ha annunciato la creazione della Filiera “Difesa e Space Economy”, un progetto che si sviluppa a Milano e coinvolge diverse aziende italiane. L’obiettivo è rafforzare i settori legati alla sicurezza e all’innovazione, con un’attenzione particolare alle attività legate alla difesa e all’economia spaziale. La nuova architettura industriale mira a espandersi oltre i confini nazionali, puntando su collaborazioni e sviluppo tecnologico.

Milano, 7 aprile 2026 – A Milano prende forma una nuova architettura industriale che guarda lontano, molto oltre i confini nazionali, e si muove lungo due direttrici: sicurezza e innovazione. Assolombarda inaugura infatti la filiera “Difesa e Space Economy”, l’ottava del suo sistema, che va ad aggiungersi a quelle già dedicate ad agroalimentare, attrattività, automotive, Energy Sustainable Global Chain, Largo Consumo, Life Sciences e Spazio costruito. Una filiera per l'autonomia tecnologica L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’autonomia tecnologica del territorio e accompagnare le imprese dentro uno dei comparti più sensibili e ad alto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assolombarda lancia la Filiera “Difesa e Space Economy” Con Deloitte NextOrbit prova a trasformare la Space Economy in filiera industrialeLa Space Economy italiana prova a fare un salto di scala, passando dall’innovazione sperimentale al mercato. Space economy: il ruolo della filiera aerospaziale orobicaLa space economy in Lombardia vale miliardi di euro e coinvolge oltre 200 imprese. Con Deloitte NextOrbit prova a trasformare la Space Economy in filiera industrialeNextOrbit entra in una fase decisiva della Space Economy italiana, spostando il baricentro dall’incubazione al mercato. L’hub promosso ... formiche.net Space economy: il ruolo della filiera aerospaziale orobicaLo spazio si appresta a diventare molto trafficato negli anni a venire. L’ultimo report annuale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) mostra una prima panoramica dello stato della space economy. In ... ecodibergamo.it