Space Economy | l’Italia vola con un fatturato da 4,5 miliardi

Nel 2024, il settore spaziale italiano ha registrato un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro, mentre nel 2023 le esportazioni hanno raggiunto i 7,5 miliardi. Questi numeri riflettono una crescita significativa per l'industria nazionale, che coinvolge aziende e istituzioni impegnate in attività legate allo spazio e all'innovazione tecnologica. I dati sono stati resi noti recentemente e indicano una forte presenza del settore sulla scena internazionale.

? Cosa sapere Il fatturato della Space Economy italiana raggiunge 4,5 miliardi di euro nel 2024.. L'export del settore ha toccato i 7,5 miliardi di euro nel 2023.. Il fatturato della Space Economy italiana ha toccato i 4,5 miliardi di euro nel 2024, segnando una crescita del 12,3% rispetto all’anno precedente e confermando il settore come motore strategico per l’industria nazionale. I dati presentati a Milano da Deloitte insieme alla Fondazione E. Amaldi delineano un comparto che coinvolge oltre 400 imprese e migliaia di professionisti specializzati, trasformando quello che era un ambito puramente scientifico in una leva fondamentale per la competitività delle grandi aziende e l’espansione verso mercati internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Space Economy: l’Italia vola con un fatturato da 4,5 miliardi Notizie correlate Cresce la Space economy, fatturato in Italia a 4,5 miliardi nel 2024Cresce la Space Economy tra le grandi imprese italiane, con numeri che ne confermano il ruolo di leva strategica per produttività e nuovi mercati. Dal Lussana alla space economy con Revolv space che alimenta i satellitiLa startup Revolv Space sviluppa sistemi intelligenti che orientano i pannelli solari dei satelliti per massimizzare l’energia in orbita. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Space Economy: cresce l’utilizzo tra le grandi imprese italiane; Space Economy, le grandi imprese italiane accelerano: telco in prima fila; Space economy, in Italia 400 aziende e fatturato in crescita del 12%; Space economy, Pompei (Deloitte): in Italia vale 4,5 miliardi. Deloitte, space economy driver di crescita in ItaliaLa space economy risorsa abilitante per le industry tradizionali. La ricerca Deloitte, The Sky is (not) the Limit, fotografa ecosistema ... inno3.it Space economy, innovazione e startup calabresi: a Reggio Calabria il seminario del MIMIT.La space economy parla anche calabrese. A Reggio Calabria, nel corso del seminario dedicato all’innovazione tecnologica organizzato dal Ministero delle ... inquietonotizie.it Cresce l’utilizzo della Space Economy tra le grandi imprese italiane, intesa come leva strategica per una maggiore produttività che abilita la creazione di nuove linee di business e l’accesso a nuovi mercati. Nel settore tra le tipologie di asset maggiormente util - facebook.com facebook Space economy e innovazione tecnologica, a Reggio un confronto sul futuro. Startup reggina ha progettato un modulo abitativo per una presenza stabile sulla luna #ANSA x.com