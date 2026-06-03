Educazione prima infanzia e leadership | la Commissione Europea pubblica nuovi report su competenze dei coordinatori inclusione sociale e modelli organizzativi

La Commissione Europea ha pubblicato nuovi rapporti sulle competenze richieste ai coordinatori di educazione prima infanzia, focalizzandosi su inclusione sociale e modelli organizzativi. I documenti evidenziano l'importanza di una preparazione adeguata per chi gestisce asili nido e scuole dell'infanzia, sottolineando come queste figure abbiano responsabilità nella promozione dell'inclusione e nella gestione organizzativa.

Guidare un asilo nido o una scuola dell’infanzia è un compito delicato che richiede molta preparazione. La piattaforma European School Education Platform ha pubblicato una ricca serie di documenti per spiegare come la gestione dei servizi per la prima infanzia, indicati in Europa con la sigla ECEC, faccia davvero la differenza. Avere una buona guida, infatti, migliora la qualità dell’offerta formativa, fa lavorare meglio il personale e rassicura le famiglie. Saper amministrare le scartoffie ormai non basta più. Il report europeo dedicato alla formazione dei coordinatori va a fondo sulle capacità necessarie per chi si trova al timone di queste strutture. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Virginia Beach City Public Schools is considering limiting Chromebook use for youngest students

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