Le aziende e la competitività Var Group acquisisce Leapfrog | Nuovi modelli organizzativi

Un’azienda del settore tecnologico ha annunciato l’acquisizione di un’altra società specializzata in soluzioni digitali, con un investimento di 400mila euro destinato a sostenere i nuovi modelli organizzativi. La transazione riguarda un’operazione di integrazione tra due realtà che operano nel medesimo settore e che, secondo i rappresentanti delle aziende coinvolte, porterà a sviluppi strategici e innovativi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui risultati attesi.

Un’altra importante operazione che sarà accompagnata da un investimento pari a 400mila euro, e che punta a colmare un vuoto di mercato rimasto finora privo di risposta: dotare le imprese di una adeguata cultura e pratica organizzativa per renderle efficienti e competitive in contesti complessi e dinamici come quello attuale. Var Group, Digital Integrator con 875,7 milioni di euro di fatturato e una presenza in 16 Paesi, ha acquisito il 70% di Leapfrog, società specializzata in trasformazione organizzativa grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti. Leapfrog rappresenta la risposta industriale a un bisogno concreto: fornire alle organizzazioni una nuova metodologia organizzativa e strumenti digitali strutturati per governare modelli non gerarchici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le aziende e la competitività. Var Group acquisisce Leapfrog: "Nuovi modelli organizzativi" Notizie correlate Le prove orientativo attitudinali nei percorsi a indirizzo musicale: quadro giuridico, responsabilità dirigenziali e modelli organizzativi per una governance efficaceLe prove orientativo attitudinali costituiscono un passaggio obbligatorio per l’accesso ai percorsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di... Mennini: "Modelli organizzativi per destinare risorse innovazione a bisogni reali"“Considerando anche l'invecchiamento della nostra popolazione, dal punto di vista del Sistema sanitario nazionale la maggior urgenza è trovare delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le aziende e la competitività. Var Group acquisisce Leapfrog: Nuovi modelli organizzativi; Var Group acquista Leapfrog: svolta su organizzazione; Var Group (Sesa) al controllo di Leapfrog; Var Group acquisisce Leapfrog per accompagnare le aziende nelle trasformazione organizzativa. Var Group (Sesa) acquisisce Leapfrog per accompagnare le aziende nelle loro trasformazione organizzativaVar Group ha acquisito il 70% di Leapfrog, società specializzata in trasformazione organizzativa con l’utilizzo di tecnologie abilitanti ... gonews.it Var Group annuncia la nascita di Ubics, la nuova digital experience agencyVar Group annuncia la nascita di Ubics, digital experience agency che, riunendo le competenze di tre realtà consolidate nel settore, Adacto, Adview ed Endurance, potenzia l’offerta dell’intera azienda ... 01net.it Inaugurando oficinas de Vargroup Iberia en Madrid #vargroup #Adview - facebook.com facebook