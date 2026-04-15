Prima infanzia a Bruxelles nasce l’Alleanza europea | focus su qualità e competenze locali

A Bruxelles è stata annunciata la creazione di un’Alleanza europea dedicata alla prima infanzia, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e valorizzare le competenze a livello locale. L’iniziativa è stata presentata al Parlamento europeo e coinvolge la Fondazione Reggio Children e un’università, che collaborano per promuovere politiche e pratiche più efficaci nel settore. La firma ufficiale dell’accordo si è svolta di recente, segnando l’avvio del progetto.

Al Parlamento europeo il lancio dell’iniziativa promossa da Fondazione Reggio Children e Università di Gand: coinvolte città, Regioni e società civile per rafforzare i sistemi educativi 0-6 L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dall'Alleanza Europea nasce la laurea congiunta di Unipi in European Public GovernancePisa, 30 marzo 2026 - L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo Joint Master in European Public Governance, il primo corso di laurea... Agenti immobiliari, focus su ‘Competenze umane, metodo moderno e tecnologia’Nuovo appuntamento formativo targato Fimaa Confcommercio Caserta e destinato agli agenti immobiliari che vogliono distinguersi, crescere e affrontare... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Focus prima infanzia. Un’alleanza europea per la qualità educativa con Reggio Children; Pressione invasiva sulle bambine e feste in spa: la nuova infanzia tra filtri, creme anti-age e compleanni con idromassaggio.