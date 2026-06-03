Edoardo Venturini una folla commossa per i funerali del giovane morto nell’incidente | Sarai sempre con noi

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una folla si è riunita nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata per i funerali di un giovane di 24 anni deceduto in un incidente stradale il 30 maggio. Durante la cerimonia, sono stati rivolti messaggi di addio e ricordo. La funzione si è svolta in un clima di commozione. La salma è stata poi sepolta nel cimitero locale. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell’incidente è stata resa nota.

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Quarrata (Pistoia), 3 giugno 2026 – Una folla commossa si è radunata nella chiesa di Santa Maria Assunta per l’ultimo addio a Edoardo Venturini, il giovane di 24 anni morto lo scorso 30 maggio in un tragico incidente stradale a Quarrata. Di ritorno dal lavoro come camerieri a una festa, Edoardo e un amico stavano percorrendo viale Europa, quando, per cause da accertare, l’auto, all’altezza del semaforo avrebbe perso aderenza, andando a schiantarsi contro il muro di cinta del mobilificio. Il ragazzo che era con lui è rimasto ferito gravemente ed è ancora ricoverato in ospedale. https:www.lanazione.itvideoquarrata-i-funerali-di-edoardo-venturini-gcuvtaiq Il lungo addio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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