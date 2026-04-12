Aveva 17 anni | morto in gita scolastica a Firenze ora l’autopsia Lettera dei compagni Sarai sempre con noi

Un giovane di 17 anni, studente di Adrano, è deceduto durante una gita scolastica a Firenze. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra le comunità di Toscana e Catania. La famiglia ha richiesto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. I compagni di scuola hanno scritto una lettera per ricordarlo, esprimendo che sarà sempre presente nei loro pensieri. La morte ha lasciato un vuoto tra i circa trentamila abitanti della città etnea.

Firenze, 12 aprile 2026 – Un dolore infinito tra la Toscana e Catania. La morte di Gerlando Falzone, 17 anni, studente di Adrano, nelle vicinanze del capoluogo etneo, è un fulmine a ciel sereno che sconvolge la città, trentamila abitanti. Il ragazzo ha avuto un malore mentre era nel capoluogo toscano in gita scolastica con il suo istituto, il “Branchina” di Adrano. Giornate spensierate, viaggiando e scoprendo le bellezze artistiche di Firenze e provincia. Poi il malore, mentre era su una bicicletta elettrica. Ha perso i sensi, è andato in arresto cardiaco e ogni tentativo di rianimazione è stato vano, nonostante il trasporto all’ospedale di Santa Maria Nuova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aveva 17 anni: morto in gita scolastica a Firenze, ora l’autopsia. Lettera dei compagni, “Sarai sempre con noi” Leggi anche: Studente morto in gita, la lettera dei compagni di scuola: " Tu non sarai mai un banco vuoto" Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a FirenzeFIRENZE – Una tragedia improvvisa ha sconvolto una gita scolastica nel cuore di Firenze, trasformando quello che doveva essere un momento di gioia in...