Oggi si sono svolti i funerali dei gemelli di 23 anni, deceduti martedì scorso mentre tentavano di recuperare uno dei loro piccioni da richiamo in una località nel perugino. La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione, con numerosi amici e familiari presenti per rendere omaggio ai due giovani. La tragedia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, che si è riunita per l’ultimo saluto.

Magione (Perugia), 24 aprile 2026 – E’ il giorno dell’addio a Giacomo e Francesco Fierloni, i due gemelli di 23 anni morti martedì scorso, 21 aprile, mentre cercavano di recuperare uno dei loro piccioni da richiamo, uccelli addestrati per la caccia al colombaccio, in località La Goga. I giovani sono rimasti folgorati toccando con un’asta uno dei cavi della media tensione e sono stati ritrovati dallo zio quando ormai non c’era già più nulla da fare. Tantissime persone si sono ritrovate nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, per i funerali dei due ragazzi nella chiesa di San Giovanni Battista a Magione. Il grande dolore. Una tragedia che ha sconvolto profondamente la comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo addio a Giacomo e Francesco, folla commossa per i funerali dei gemelli morti folgorati

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