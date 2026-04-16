A Piacenza si sta avviando un evento dedicato al jazz in occasione dell’International Jazz Day, con un programma che coinvolge il Piacenza Jazz Club. Dal 29 al 30 aprile si svolgeranno incontri didattici e concerti, coinvolgendo 14 regioni italiane. La manifestazione mira a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento nella rete culturale internazionale legata alla musica jazz.

Il territorio piacentino si prepara a diventare un nodo centrale della rete culturale internazionale grazie alla programmazione legata all’International Jazz Day, con il Piacenza Jazz Club che guida un calendario di appuntamenti didattici e concertistici tra il 29 e il 30 aprile. La ricorrenza, istituita dall’UNESCO per celebrare il jazz come linguaggio universale di libertà e dialogo tra i popoli, quest’anno vede la provincia coinvolta nel progetto Jazz Mood Day 2026, una realtà nata sei anni fa proprio tra Piacenza e Bergamo dalle intuizioni di Angelo Bardini e Claudio Angeleri. L’impatto sociale di un modello educativo nato tra Piacenza e Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz a Piacenza: il progetto che unisce 14 regioni con la musica

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