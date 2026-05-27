Jessica Morlacchi si è sottoposta al suo quinto intervento al naso. L’artista ha dichiarato di aver smesso di fumare e spera che questa sia l’ultima operazione.

Jessica Morlacchi si è sottoposta al suo quinto intervento al naso, nella speranza che si tratti dell’ultima volta. Lo ha fatto il 25 maggio 2026, scegliendo nuovamente la strada della chirurgia, per un’esigenza che non ha nulla a che vedere con l’aspetto estetico. L’obiettivo era infatti tanto semplice quanto basilare: tornare a respirare. La cantante ha condiviso su Instagram una foto post-operatoria, mostrandosi con il naso fasciato e un sorriso stanco ma sollevato. Il tutto con una caption ben precisa: “Spero di tornare finalmente a respirare con entrambe le narici ”. Perché cinque interventi al naso. La storia del naso di Jessica Morlacchi è alquanto lunga. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jessica Morlacchi operata al naso, è il quinto intervento: “Ho smesso di fumare”

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Jessica Morlacchi OPERATA DURGENZA al Naso: Finalmente Tornerò a Respirare

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