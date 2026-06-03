Economia civile Marcocci Vice Presidente Confcooperative | Il welfare tradizionale sta mostrando tutti i suoi limiti

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il welfare tradizionale in Italia presenta limiti evidenti, secondo il vicepresidente di Confcooperative. I dati indicano un invecchiamento della popolazione, con un calo dei nati e un aumento della fascia over 65. In molte zone del paese, i servizi di prossimità sono sempre più scarsi, mentre i bisogni della popolazione crescono. La situazione mette in evidenza le difficoltà di un modello di assistenza basato sui sistemi esistenti.

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«L’Italia invecchia. Lo dicono i numeri — un tasso di natalità ai minimi storici, una quota crescente di over 65, intere aree del Paese dove i servizi di prossimità si rarefanno mentre i bisogni si moltiplicano. Ma dietro i numeri c’è qualcosa di più profondo: una trasformazione del tessuto sociale che cambia radicalmente il volto della domanda di cura. Non si tratta più solo di garantire prestazioni sanitarie: si tratta di rispondere a solitudini strutturali, a fragilità che non hanno diagnosi ma pesano quanto una malattia, a famiglie che reggono carichi di cura senza reti di supporto adeguate». A fare il quadro della situazione è Marco... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Economia civile, Marcocci (Vice Presidente Confcooperative): "Il welfare tradizionale sta mostrando tutti i suoi limiti"
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