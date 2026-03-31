Il kimchi alimento tradizionale della cucina coreana sta guadagnando crescente attenzione anche in ambito nutrizionale per i suoi benefici

Il kimchi, piatto tradizionale della cucina coreana, sta ricevendo sempre più interesse nel settore nutrizionale per le sue caratteristiche salutari. Diversi studi hanno analizzato i composti presenti in questa preparazione, che include verdure fermentate e spezie. La sua popolarità si sta ampliando anche al di fuori della Corea, con un aumento di ricerche e consumi in vari paesi.

Il kimchi, alimento tradizionale della cucina coreana, sta guadagnando crescente attenzione anche in ambito nutrizionale per le sue proprietà benefiche. Si tratta di una preparazione a base di verdure fermentate, principalmente cavolo cinese, arricchita con spezie, aglio, zenzero e peperoncino. Il processo di fermentazione naturale favorisce lo sviluppo di microrganismi utili, in particolare i probiotici, che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. Cos’è il kimchi e benefici. Il kimchi è il piatto nazionale coreano a base di cavolo fermentato ed è uno degli alimenti più consumati nel Paese, con un consumo medio annuo pro capite molto elevato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il kimchi, alimento tradizionale della cucina coreana, sta guadagnando crescente attenzione anche in ambito nutrizionale per i suoi benefici Articoli correlati La nutrizionista risponde. Cos’è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione?Cara Dottoressa Almondo, negli ultimi mesi sento parlare sempre più spesso di kimchi come alimento pro-longevità. Cucina tradizionale e attenzione alle materie prime: apre una nuova osteria dedicata alla cottura alla braceTra le proposte del nuovo ristorante molti piatti di pesce e una particolare attenzione alla stagionalità e alla qualità delle materie prime A... Riso fritto al Kimchi #korea #ricettecoreane #koreanfood #kdrama #kfood #cucinacoreana #kimchi