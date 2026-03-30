Dario Laruffa nuovo presidente del Club dell’Economia Zoppis vice

Il Club dell’Economia ha nominato un nuovo presidente e un vice presidente. Dopo 25 anni, il precedente presidente ha lasciato l’incarico per motivi professionali. La Presidenza è stata assegnata a Dario Laruffa, mentre Giuliano Zoppis ricoprirà il ruolo di vicepresidente. La nomina è stata decisa dall’Assemblea dei soci durante l’ultima riunione.

Nuovi vertici per il Club dell’Economia. Dopo 25 anni, Bruno Costi lascia per motivi professionali la presidenza e l’Assemblea dei soci affida la guida del Club a Dario Laruffa nuovo presidente e Giuliano Zoppis neo vicepresidente. “Avranno il compito – si legge in una nota – di mantenere alta la reputazione del Club con nuove iniziative e attivita’”. Il Club, fondato nel 1984 da Livio Magnani e altri autorevoli economisti, e’ da sempre libera palestra di opinioni, espresse da oltre 60 soci, commentatori e divulgatori di economia e finanza, tutti giornalisti e docenti universitari. Attivita’ caratteristica del Club quella degli incontri riservati con i protagonisti della vita economica italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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