Agroalimentare | nuovi laboratori hi-tech per formare il futuro

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha aperto ieri nuovi laboratori tecnologici presso l’Its Academy Agroalimentare, situata in via Valeriana 32. Gli spazi sono stati progettati per offrire formazione specialistica nel settore alimentare, in un’area nota come food valley delle Alpi. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’istituto e delle istituzioni locali, sottolineando l’investimento nelle competenze tecniche del settore agroalimentare.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato ieri i nuovi spazi tecnologici dell’Its Academy Agroalimentare in via Valeriana 32, segnando un passo decisivo per la formazione specialistica nella food valley delle Alpi. L’intervento, che vede coinvolti il Ministero e la Provincia attraverso ingenti stanziamenti finanziari, mira a colmare il divario tra l’apprendimento scolastico e le necessità operative delle imprese del settore. Investimenti strategici tra fondi nazionali e risorse provinciali. Il potenziamento della struttura si fonda su un piano economico articolato che combina diverse fonti di finanziamento....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agroalimentare: nuovi laboratori hi-tech per formare il futuro Il ministro Valditara inaugura i nuovi laboratori dell’ITS Academy AgroalimentareUn laboratorio della comunità, per la comunità: così nascono i nuovi spazi dell’ITS Academy Agroalimentare inaugurati lunedì 13 aprile a Sondrio, in... Nasce l’Academy Fattoria di Rimaggio per formare professionisti nell’agroalimentareUn’accademia per formare nuovi professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico. Sottoscritto protocollo d’intesa tra CNA AgroAlimentare e rete nazionale degli Istituti alberghieri - facebook.com facebook #25marzo #Roma #Agroalimentare: svolto l'incontro "Italia-Spagna: più industria, per un buon lavoro e un salario giusto", organizzato dalla Fim Cisl e dal sindacato spagnolo Ugt Fica con la partecipazione di rappresentanti di diverse categorie e le conclusi x.com