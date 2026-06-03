La startup dei fratelli Amodei estenderà l’accesso a Mythos a ben 15 Paesi, quindi a circa 150 organizzazioni in tutto il mondo, compresa l’Italia. Il suo potente modello di IA, capace di individuare rapidamente le vulnerabilità nella sicurezza informatica, era stato finora limitato nell’utilizzo. Solo circa 50 partner, per lo più società statunitensi, erano stati coinvolti nel programma denominato Project Glasswing per testare le potenzialità del modello prima che potesse finire in mani pericolose. Amazon, Google, Nvidia, Applee Microsoft sono le società coinvolte nella prima fase, durante la quale sono state scoperte più di 10.000 gravi vulnerabilità di sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Ecco quali Paesi avranno accesso a Mythos di Anthropic (c’è l’Italia)

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