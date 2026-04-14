Recentemente è stato sollevato un allarme riguardo ai modelli di intelligenza artificiale, in particolare sul fatto che, se sono in grado di scrivere codice complesso, potrebbero anche individuare e sfruttare vulnerabilità nei sistemi protetti. Questa preoccupazione riguarda l’uso improprio delle tecnologie di AI, che potrebbero essere impiegate per scopi dannosi come l’hacking. La discussione si concentra sulla possibilità che le capacità dei modelli si estendano a queste attività, creando nuovi rischi di sicurezza informatica.

Era solo questione di tempo: se i modelli attuali di AI sono bravissimi a scrivere codice, diventeranno altrettanto bravi a trovare e sfruttare le vulnerabilità, a hackerare sistemi protetti. Bene, ci siamo. Per ora la situazione è sotto controllo, ma vediamo un attimo cosa c’è dietro l’allarme lanciato da Anthropic per il mancato rilascio pubblico di Claude Mythos Preview e il lancio di Project Glasswing. Ma facciamo un passo indietro. Il 7 aprile 2026 Anthropic aveva annunciato Claude Mythos Preview, un modello non ancora rilasciato al pubblico, descritto come particolarmente avanzato in software engineering e cybersecurity. La vicenda che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mythos non è un mito: ecco il vero problema dietro l'allarme di Anthropic

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Dalle falle decennali ai virus creati in una notte: Mythos è l'IA di Anthropic che scuote la cybersecurity. Ecco il piano Project Glasswing per blindare il web - facebook.com facebook

Mythos è stato giudicato troppo pericoloso e troppo abile per essere distribuito senza filtri... l'informatica è pirandelliana. Un articolo brillante e scorrevole - su un tema arduo che tutti dobbiamo affrontare - di @davidvagni x.com