OpenAI ha presentato Daybreak, un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato come alternativa a Mythos. La startup fondata da Sam Altman ha reso noto che Daybreak è in grado di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici. La mossa arriva in risposta a una proposta di Anthropic, inserendosi nel dibattito sulla sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie AI.

La risposta di OpenAI ad Anthropic si chiama Daybreak. La startup di Sam Altman rilascia il suo modello di intelligenza artificiale capace di scovare le vulnerabilità all’interno dei sistemi informatici. “Un passo verso un futuro in cui le squadre di sicurezza potranno muoversi alla velocità richiesta dalla difesa”, scrive la società. Come Mythos, il modello è basato su un approccio proattivo. Non si limita a rispondere alle minacce, è lui che le va a trovare. “L’obiettivo è semplice: accelerare la difesa informatica e proteggere costantemente il software”. Daybreak è integrato con i modelli GPT-5.5-Cyber e GPT-5.5 e si servirà dell’agente Codex Security, introdotto a marzo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - OpenAI risponde a Anthropic. Ecco Daybreak, l’alternativa a Mythos

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