Cos' è la neuroarchitettura e come ci può rendere più felici?

Da iodonna.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La neuroarchitettura è una disciplina che studia come gli ambienti costruiti influiscono sul cervello e sul benessere delle persone. Si concentra su elementi come luce, colori, materiali e disposizione degli spazi per creare ambienti che favoriscono la serenità e il comfort. L'obiettivo è progettare ambienti che rendano più piacevole e naturale il senso di rientrare a casa, promuovendo una sensazione di pace e felicità.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Quanto l'ambiente in cui viviamo e lavoriamo influenza il nostro benessere mentale? Tanto. A dirlo è la neuroarchitettura, una branchia che studia il rapporto tra spazio e mente Uno spazio confortevole, dove si è in pace con se stessi e dove si è felici di rientrare. Questo dovrebbe essere una casa per definizione. E questa particolare forma di benessere è materia della neuroarchitettura. Una disciplina piuttosto recente che studia il rapporto tra spazi ed emozioni. E quindi quanto noi stessi stiamo bene in un ambiente. «Si può definire la neuroarchitettura come una... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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