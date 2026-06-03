Ecco come prevenire le truffe Incontro con le forze dell’ordine

Nel centro sociale Pertini si è svolto un incontro intitolato “Squadra Antifrode – Informati. Preparati. Reagisci”. Durante l’evento, rappresentanti delle forze dell’ordine hanno illustrato metodi per riconoscere e prevenire le truffe. Sono stati presentati esempi di frodi comuni e suggerimenti pratici per evitare di cadere nelle trappole. L’appuntamento ha coinvolto cittadini interessati a migliorare la propria sicurezza online e nelle transazioni quotidiane.

’Squadra Antifrode – Informati. Preparati. Reagisci’. È il titolo dell’incontro che si è tenuto nel centro sociale Pertini. L’iniziativa, organizzata dalla Federazione consumatori, col patrocinio del Comune e il finanziamento del Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), ha rappresentato un momento di confronto sul crescente fenomeno delle truffe bancarie, digitali, contrattuali e alimentari. L’evento ha segnato il primo appuntamento pubblico della nuova collaborazione tra il Mcl (Movimento cristiano lavoratori) di Bologna e l‘Aeci (Associazione europea consumatori indipendenti) Emilia Romagna – sede di Bologna. Durante l’incontro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SPAZIO TEMPO NEWS - INCONTRO TRA CARABINIERI E CITTADINI:COME PREVENIRE LE TRUFFE AGLI ANZIANI

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