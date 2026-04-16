Prevenire le truffe agli anziani | il 22 aprile incontro pubblico in Confartigianato con le Forze dell’Ordine

Il 22 aprile si terrà un incontro pubblico organizzato in Confartigianato con le Forze dell’Ordine, dedicato alla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche su come riconoscere i segnali di pericolo, evitare di cadere nelle trappole e sapere come agire in presenza di dubbi o tentativi di raggiro. L’appuntamento coinvolge cittadini e professionisti interessati a informarsi sulle strategie di tutela.

Prevenire le truffe, riconoscere i segnali di pericolo e sapere come comportarsi in caso di dubbi o tentativi di raggiro. Sono questi gli obiettivi dell’incontro pubblico in programma mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 15.30 nell’ Auditorium Calegari di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12 a Bergamo, dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa, organizzata da ANAP Bergamo e dalla Prefettura di Bergamo, si inserisce nel percorso della sesta campagna nazionale “Più Sicuri Insieme” promossa da ANAP Confartigianato insieme al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incontro con le forze di polizia su ordine pubblico e criminalitàPresenza di fenomeni criminali, problemi di ordine pubblico, percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Truffe agli anziani, come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a FiumicinoFiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Più Sicuri Insieme: evento a Bergamo; Boom di truffe agli anziani. In Toscana risulta over 65 oltre un terzo delle vittime; Truffe e furti agli anziani, giornata di formazione con i carabinieri; Truffe agli anziani: un video con le storie di alcuni lecchesi per informare e prevenire. Serino, Carabinieri incontrano la cittadinanza per prevenire le truffe agli anzianiIn occasione della celebrazione della Santa Messa presso la chiesa della Madonna delle Neve di Serino, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha ... napolivillage.com Crevacuore, i Carabinieri accorciano le distanze: visite di cortesia agli anziani soli per prevenire le truffeQuesta iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di polizia di prossimità fortemente volute dal Comando Provinciale. valsesianotizie.it Possono ritardare e persino prevenire la progressione del tumore alla prostata, regolando la risposta immunitaria nei confronti delle cellule cancerose: ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori - facebook.com facebook #ControLeDipendenze Fare Rete per prevenire le dipendenze è l’obiettivo del progetto della @RegioneLazio che vi presentiamo nel carosello Come aderire alla Rete bit.ly/4tajaEN x.com