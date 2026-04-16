Mercoledì 22 aprile 2026, alle 15.30, presso l’Auditorium Calegari di Confartigianato Imprese Bergamo, situato in via Torretta 12, si svolgerà un incontro pubblico dedicato alla lotta contro le truffe. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine, chiamati a confrontarsi sui problemi legati alle frodi e alle strategie di prevenzione nella comunità di Bergamo.

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 15.30, l’Auditorium Calegari di Confartigranato Imprese Bergamo, situato in via Torretta 12, ospiterà un incontro pubblico cruciale per la sicurezza della comunità locale. L’iniziativa, che mira a fornire strumenti pratici per riconoscere i segnali di pericolo e gestire eventuali tentativi di raggiro, è stata promossa congiuntamente da ANAP Bergamo e dalla Prefettura di Bergamo, aprendo le porte a tutta la cittadinanza. L’evento si inserisce nel solco della sesta edizione della campagna nazionale denominata Più Sicuri Insieme. Questo percorso di sensibilizzazione nasce dalla collaborazione tra ANAP Confartigranato, il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, coinvolgendo direttamente le Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo contro le truffe: esperti e forze dell’ordine in campo

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