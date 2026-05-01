Il vescovo di Melfi ha sottolineato l’importanza del lavoro come elemento fondamentale per contrastare la cultura dello scarto. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato la necessità di dare priorità alle questioni occupazionali, in particolare per il polo produttivo di San Nicola di Melfi, che ospita lo stabilimento Stellantis. La sua richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle condizioni dei lavoratori e alla tutela dell’occupazione.

? Cosa sapere Il vescovo Ciro Fanelli invoca priorità occupazionale per il polo Stellantis di San Nicola di Melfi.. La precarietà lavorativa nel Vulture minaccia la stabilità sociale e il futuro dei giovani locali.. Il vescovo di Melfi, monsignor Ciro Fanelli, ha lanciato un appello urgente alle istituzioni e alle aziende affinché il lavoro diventi la priorità assoluta delle scelte politiche ed economiche, evitando di alimentare una cultura dello scarto che distrugge la dignità umana. In questo venerdì 1° maggio 2026, mentre le piazze celebrano la festa del lavoro, il messaggio che arriva dal cuore della diocesi di Melfi porta con sé una riflessione profonda sulla necessità di non trattare l’occupazione come una variabile casuale, ma come il pilastro fondamentale per il bene comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi, il vescovo: il lavoro è un pilastro contro la cultura dello scarto

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